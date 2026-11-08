Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kinh tế cả nước 10 tháng có nhiều điểm sáng như: sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD… là những con số nổi bật trong 10 tháng năm 2026.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-nhung-diem-sang-kinh-te-viet-nam-10-thang-nam-2026-qua-cac-con-so-206583.html