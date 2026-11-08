Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Triển khai Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An theo phương châm “6 rõ”, các đơn vị, địa phương đang tạo ra bước chuyển căn bản: dịch chuyển mạnh mẽ từ "học tập, làm theo" sang "học tập và thực hành". Thước đo đánh giá cán bộ giờ đây được lượng hóa chuẩn xác bằng sản phẩm đầu ra, số điểm nghẽn được tháo gỡ và mức độ hài lòng thực chất của người dân, doanh nghiệp.