Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 3.716 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Theo Cục Hải quan, lũy kế từ ngày 15/12/2025 - 14/9/2026, toàn ngành Hải quan ban hành 1.276 quyết định kiểm tra, đã hoàn thành 1.050 cuộc kiểm tra sau thông quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt đạt 7.541 tỷ đồng; số tiền thực thu ngân sách nhà nước đạt 3.716,2 tỷ đồng.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-nganh-hai-quan-thu-ngan-sach-hon-3-716-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan-205972.html