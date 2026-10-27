Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 3.716 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, giá nhà, đất trên thị trường sơ cấp do một số chủ đầu tư bán ra mới chỉ giảm trên dưới 5%. Nhưng giá nhà, đất trên thị trường thứ cấp do nhà đầu tư bán lại để cắt lỗ đã giảm mạnh, thậm chí có trường hợp giá giảm đến 20-30% song vẫn khó bán.