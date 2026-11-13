Infographics: Còn 16.184,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết
Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 5/11/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.007.393,7 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án. Dù tỷ lệ phân bổ đã ở mức cao, vẫn còn 16.184,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 1,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-con-16-184-2-ty-dong-von-ngan-sach-trung-uong-chua-duoc-phan-bo-chi-tiet-206903.html