Infographics: Còn 16.184,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết

Từ cuối năm 2023, HĐND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Lê Thanh vượt sông Đáy kết nối hai huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, nay là kết nối hai xã Hồng Sơn và Vân Đình. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã gần ba năm, vì sao dự án vẫn chưa khởi công để đáp ứng mong ngóng của người dân về một cây cầu mới, kiên cố, thay thế cầu cũ, cầu tạm xuống cấp nhiều hạn chế về giao thông, đi lại?