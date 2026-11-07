Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026

Bạn đọc Thu Hương (TP. Huế) hỏi: Tôi hiện có khoảng 500 triệu đồng tiền nhàn rỗi, chưa có nhu cầu sử dụng trong thời gian tới. Tôi muốn số tiền này có thể sinh lời thay vì chỉ để trong tài khoản ngân hàng, nhưng cũng lo ngại rủi ro khi đầu tư. Xin hỏi, tôi nên phân bổ khoản tiền này như thế nào để vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế mất giá do lạm phát?