Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026
Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng 16,8%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,78%; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 32,6%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2026.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-buc-tranh-kinh-te-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-10-thang-nam-2026-206486.html