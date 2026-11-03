Infographics: Bộ Tài chính tiếp tục công khai tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô siêu đô thị. Để hoàn thành mục tiêu 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố không chỉ dừng lại ở các giải pháp ứng phó tình thế, mà đang chủ động áp dụng hệ thống cơ chế, chính sách đột phá từ Luật Phát triển đô thị và các quy định đặc thù nhằm gỡ vướng từ khâu đất đai, cấp phép đến quản lý, vận hành.