Infographics: Bộ Tài chính tiếp tục công khai tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư
Bộ Tài chính vừa tiếp tục công khai tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư. Tính đến ngày 2/11/2026, khối bộ, cơ quan trung ương đã hoàn thành xử lý, khai thác 4.366 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 84,5%. Trong khi đó, khối địa phương hoàn thành 18.756 cơ sở, đạt 70% tổng số phải xử lý.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-bo-tai-chinh-tiep-tuc-cong-khai-tien-do-khai-thac-xu-ly-nha-dat-doi-du-206298.html