Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính
Theo Bộ Tài chính, giai đoạn từ ngày 26/3/2025 đến ngày 14/9/2026, Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 837/962 thủ tục hành chính, đạt 87%. Kết quả cải cách giúp giảm hơn 40.322 tỷ đồng chi phí thực hiện thủ tục, rút ngắn 54,88% thời gian giải quyết, qua đó giảm đáng kể gánh nặng tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, tạo thêm dư địa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-bo-tai-chinh-da-thuc-hien-cat-giam-837-thu-tuc-hanh-chinh-205743.html