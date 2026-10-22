Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 837 thủ tục hành chính

Phát triển sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, tuần hoàn và tăng cường liên kết đang mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn Thái Nguyên. Hiệu quả từ những mô hình ở cơ sở góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy đổi mới tư duy, phương thức tổ chức sản xuất của người nông dân. Đây là những chuyển biến thiết thực, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng vùng, tạo động lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện khu vực nông thôn giai đoạn 2026-2030 theo Đề án số 20-ĐA/TU của Tỉnh ủy.