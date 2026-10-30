Infographics: Bộ Tài chính đã cắt giảm và đơn giản hóa 797 thủ tục hành chính
Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ và Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Bộ Tài chính đã triển khai một đợt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) và điều kiện kinh doanh với quy mô lớn chưa từng có. Theo đó, bộ đã hoàn thành cắt giảm và đơn giản hóa 797/962 TTHC, đạt 82,84%. Trong đó, cắt bỏ hoàn toàn 237 TTHC phức tạp và đơn giản hóa quy trình cho 560 TTHC khác.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-bo-tai-chinh-da-cat-giam-va-don-gian-hoa-797-thu-tuc-hanh-chinh-206159.html