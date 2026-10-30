Infographics: Bộ Tài chính đã cắt giảm và đơn giản hóa 797 thủ tục hành chính

Một số nhà băng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động, nối thêm danh sách các ngân hàng hạ lãi suất nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Cùng với việc cân đối chi phí vốn đầu vào, các chương trình tín dụng ưu đãi đang được triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp trong cao điểm sản xuất, kinh doanh cuối năm.