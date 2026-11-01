Infographics: Bộ Tài chính công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công
Theo kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý vừa được Bộ Tài chính công khai ngày 31/10/2026, cả nước có 83.982 đối tượng kiểm kê thực hiện kiểm kê đối với 20 loại tài sản công thuộc phạm vi tổng kiểm kê.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-bo-tai-chinh-cong-khai-tien-do-thuc-hien-tong-kiem-ke-tai-san-cong-206229.html