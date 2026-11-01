Infographics: Bộ Tài chính công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công

Tính đến hết tháng 9, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, vượt kế hoạch năm. Đằng sau kết quả là những nỗ lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng, thủ tục đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. Từ chỉ đạo quyết liệt của tỉnh đến sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, nhiều điểm nghẽn từng bước được giải quyết, tạo điều kiện đón dòng vốn mới và thúc đẩy các dự án hiện hữu mở rộng sản xuất.