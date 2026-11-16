Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3318/QĐ-BTC công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc. Danh mục bao gồm 255 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như hải quan, thuế, kho bạc nhà nước, đấu thầu, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, bảo hiểm xã hội.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-bo-tai-chinh-cong-bo-255-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-khong-phu-thuoc-vao-dia-gioi-hanh-chinh-207013.html