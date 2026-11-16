Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đẩy mạnh mua vào cổ phiếu Nvidia trong tuần qua để tận dụng nhịp giảm sâu sau những thông tin gây bất ổn liên quan đến lãnh đạo tập đoàn, bất chấp lo ngại về triển vọng điều hành cũng như thị trường trí tuệ nhân tạo (AI).