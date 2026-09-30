Infographics: 93,5% dự án tồn đọng đã được xử lý, có cơ chế tháo gỡ

Qua thanh tra 5 dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Công ty Nam Long) làm chủ đầu tư và nhà đầu tư, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, từ bán bất động sản trước khi công khai thông tin, kinh doanh khi chưa hoàn thành hạ tầng đến bán căn hộ khi chưa có bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, TTCP yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả.