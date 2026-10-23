Infographics: 9 tháng năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 10,13 tỷ USD
Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế 9 tháng năm 2026, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 4,46 tỷ USD; nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt hơn 5,66 tỷ USD. Như vậy, trị giá nhập khẩu của nhóm hàng ô tô nguyên chiếc và linh kiện ô tô đạt 10,13 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-9-thang-nam-2026-nhap-khau-o-to-nguyen-chiec-va-linh-kien-dat-10-13-ty-usd-205801.html