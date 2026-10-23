Infographics: 9 tháng năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đạt 10,13 tỷ USD

Cuối năm là thời điểm nước rút để các doanh nghiệp tăng tốc bứt phá, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, tạo đà tăng trưởng năm 2027. Trước diễn biến này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tiến độ đơn hàng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.