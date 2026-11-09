Infographics: 7.548,945 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dự án triển khai phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là 21 dự án. Trong đó, 11 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 10 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư và đầu tư kinh doanh. Đến ngày 29/10/2026, các dự án đã giải ngân 7.548,945 tỷ đồng, đạt 76,02% kế hoạch.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-7-548-945-ty-dong-duoc-giai-ngan-cho-cac-du-an-phuc-vu-apec-2027-206598.html