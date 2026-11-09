Infographics: 7.548,945 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Một sản phẩm có thể đi qua nhiều doanh nghiệp trước khi đến tay người tiêu dùng, nhưng làm thế nào để thông tin về sản phẩm xuyên suốt hành trình ấy được kiểm chứng? Nghị định số 372/2026/NĐ-CP ngày 29/9/2026 của Chính phủ về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá đặt ra khuôn khổ pháp lý để giải quyết một yêu cầu ngày càng cấp thiết: minh bạch thông tin cần phải được tổ chức trên toàn chuỗi cung ứng.