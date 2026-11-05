Infographics: 54,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2026

Sau chưa đầy một năm vận hành thương mại, Dự án nhà máy điện gió Savan 1 (giai đoạn 1) tại Lào do Tập đoàn T&T Group đầu tư đã ghi nhận gần 47 triệu USD (tương đương trên 1.200 tỷ đồng) doanh thu lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy hiệu quả kinh doanh bước đầu của nhà máy sau khi vận hành thương mại từ cuối tháng 12/2025.