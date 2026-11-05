Infographics: 54,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2026
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã chạm mốc 54,85 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký đã tăng tới 74%, chính thức thiết lập mức đỉnh cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2009 đến nay.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-54-85-ty-usd-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dang-ky-vao-viet-nam-trong-10-thang-nam-2026-206435.html