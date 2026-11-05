Infographics: 10 tháng, số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gần 5,8 triệu tỷ đồng

Nhu cầu vốn cho tăng trưởng, chuyển đổi mô hình kinh tế và phát triển hạ tầng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế. Sự phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng có thể tạo áp lực lên hệ thống tài chính, nhất là khi nhu cầu vốn đầu tư dài hạn tăng nhanh. Vì vậy, phát triển thị trường vốn không chỉ nhằm mở rộng quy mô huy động, mà còn hướng tới xây dựng cấu trúc dẫn vốn cân bằng, minh bạch và có khả năng phân bổ nguồn lực đến những lĩnh vực tạo ra giá trị cao hơn. Đây là điều kiện quan trọng để nâng sức chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.