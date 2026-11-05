Infographics: 10 tháng, số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gần 5,8 triệu tỷ đồng
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, cả nước có 243.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-10-thang-so-von-cac-doanh-nghiep-dang-ky-bo-sung-vao-nen-kinh-te-gan-5-8-trieu-ty-dong-206436.html