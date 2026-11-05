Kinh tế

Infographics: 10 tháng, số vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế gần 5,8 triệu tỷ đồng

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, cả nước có 243.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Thời báo Tài chính
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Phương Anh - Trịnh Tuấn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-10-thang-so-von-cac-doanh-nghiep-dang-ky-bo-sung-vao-nen-kinh-te-gan-5-8-trieu-ty-dong-206436.html