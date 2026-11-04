Infographics: 10 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,57%
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm có chỉ số giá tăng và 4 nhóm có chỉ số giá giảm. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-10-thang-nam-2026-chi-so-gia-tieu-dung-tang-4-57-206366.html