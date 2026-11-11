Infographics: 10 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 368.422,5 tỷ đồng

Mong muốn có con trai vẫn là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài tại Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường thực thi pháp luật, cần những giải pháp căn cơ nhằm thay đổi định kiến giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và bảo đảm an sinh xã hội.