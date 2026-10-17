[Infographic] Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện
Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới là 1 trong 3 nghị quyết lớn về xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 4 thống nhất ban hành. Nghị quyết đặt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, toàn diện và bền vững trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững bản chất cách mạng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, văn minh, hiện đại và mối quan hệ mật thiết với nhân dân...
Dưới đây là các mục tiêu cụ thể mà nghị quyết đề ra:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-that-su-trong-sach-vung-manh-toan-dien-ba91691/