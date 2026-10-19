[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 16,07 điểm, xuống mức 1.689,84 điểm. Sức ép đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản. Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn.