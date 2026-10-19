[Infographic] VN-Index giảm 16,07 điểm về dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm
Kết phiên giao dịch 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,94%) về mức 1.689,84 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE phân hóa, nghiêng về tích cực. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 12,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 799,5 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-vn-index-giam-1607-diem-ve-duoi-khang-cu-tam-ly-1700-diem-post996547.html