(Infographic) Tuần lễ học tập suốt đời 2026: Làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

ĐBP - Hướng tới xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời, tỉnh Điện Biên tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 từ ngày 1 đến 7/10. Với trọng tâm “Thực học, thực hành”, các hoạt động hướng tới nâng cao kỹ năng số, khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, mở rộng không gian và cơ hội học tập cho người dân, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng biên giới.

(Nguồn: Kế hoạch số 8590/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND tỉnh về Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên)