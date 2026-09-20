[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.

MINH DUY