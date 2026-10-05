[Infographic] Từ ngày 5-10-2026: Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua ứng dụng VNeID
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xác minh, cảnh báo, ngăn chặn và xử lý tin giả, tin sai sự thật, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn trên không gian mạng.
Đáng chú ý, Điều 13 Nghị định quy định tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; qua ứng dụng VNeID hoặc gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-10.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/tu-ngay-5-10-2026-nguoi-dan-co-the-phan-anh-to-giac-tin-gia-qua-ung-dung-vneid-8d01ff3/