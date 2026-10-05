[Infographic] Từ ngày 5-10-2026: Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua ứng dụng VNeID

Đáng chú ý, Điều 13 Nghị định quy định tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; qua ứng dụng VNeID hoặc gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-10.