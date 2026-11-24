[Infographic] - Từ 15/12/2026: 14 vị trí công tác lĩnh vực nội vụ phải định kỳ chuyển đổi
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 29/2026/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và chính quyền địa phương. Theo đó, có 14 vị trí công tác thuộc diện phải chuyển đổi định kỳ từ đủ 3 đến 5 năm, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2026.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-tu-15-12-2026-14-vi-tri-cong-tac-linh-vuc-noi-vu-phai-dinh-ky-chuyen-doi-3359376.html