Luật Nhà ở sửa đổi mở cơ sở pháp lý cho việc cho thuê căn hộ để lưu trú từ ngày 1.7.2027. Nhưng khi khách thuê cùng sử dụng thang máy, sảnh và tiện ích với cư dân, câu chuyện cần giải quyết tiếp theo là ai quản lý, ai chịu trách nhiệm và ai trả phần chi phí phát sinh.