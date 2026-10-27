[Infographic] Trạm công dân số: Những điều người dân cần biết

Đây là mô hình Kiosk đa tiện ích tự phục vụ thông minh, hướng đến tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, góp phần giảm hồ sơ giấy, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Trạm công dân số có gì? Ai có thể sử dụng và được triển khai ở đâu? Cùng tìm hiểu qua infographic dưới đây.