[Infographic] Trách nhiệm của đảng viên đang công tác, tổ chức đảng nơi công tác và cư trú cụ thể ra sao?

Một nam thanh niên 24 tuổi được phát hiện tử vong dưới mương nước đang thi công tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Khu vực này được cho là chưa có biển cảnh báo, dây báo hiệu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết.