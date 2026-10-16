[Infographic] Trách nhiệm của đảng viên đang công tác, tổ chức đảng nơi công tác và cư trú cụ thể ra sao?
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quy định số 221-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Trong đó, Điều 3 của Quy định này nêu rõ trách nhiệm của đảng viên đang công tác, tổ chức đảng nơi công tác và cư trú.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-trach-nhiem-cua-dang-vien-dang-cong-tac-to-chuc-dang-noi-cong-tac-va-cu-tru-cu-the-ra-sao-2893f6b/