[Infographic] Top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9/2026

Lái xe số sàn trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc đòi hỏi người lái phải phối hợp nhịp nhàng giữa chân côn, chân ga, phanh và cần số. Nắm vững một số kỹ thuật cơ bản không chỉ giúp xe vận hành êm ái, hạn chế chết máy mà còn góp phần giảm hao mòn bộ ly hợp.