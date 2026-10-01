Infographic| Tổng quan về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Theo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, hơn 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chiếm khoảng 5% số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (tương đương khoảng 0,74% tổng số doanh nghiệp) đang hoạt động cả nước đã tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động (chiếm khoảng 8% lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo). Doanh thu tương đương khoảng 11% doanh thu toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia, trong đó doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 30%.

Ngọc Lan - Chí Tâm