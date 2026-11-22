Quốc hội vừa thông qua việc bổ sung ngày 27.7 và 24.11 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, người lao động không phải chờ luật mới có hiệu lực mới được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam: quyền lợi này đã được thực hiện ngay trong năm 2026.