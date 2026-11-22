[Infographic] Toàn cảnh bức tranh nhập khẩu ô tô 10 tháng năm 2026: Xô đổ kỷ lục 2025
Trong 10 tháng đầu năm 2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt 212.339 xe với tổng kim ngạch gần 4,9 tỷ USD, chính thức xô đổ kỷ lục của cả năm 2025. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận sự đảo chiều mạnh mẽ về nguồn cung khi ô tô Trung Quốc vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí thứ hai, chiếm gần 40% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/automotive/infographic-toan-canh-buc-tranh-nhap-khau-o-to-10-thang-nam-2026-xo-do-ky-luc-2025.htm