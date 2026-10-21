[Infographic] Tổ chức thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng
Tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16-7-2026 của Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý, Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trên cơ sở thống nhất giữa hai địa phương, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Kế hoạch đề ra các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, mốc thời gian và nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-to-chuc-thuc-hien-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-thanh-pho-dong-nai-va-tinh-lam-dong-9491558/