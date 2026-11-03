[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng mười và 10 tháng năm 2026
Trong 10 tháng năm 2026, vốn ngân sách thực hiện đạt 783,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,0% kế hoạch năm; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,7%); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa lần đầu vượt 1 nghìn tỷ USD nhưng vẫn nhập siêu 12,07 tỷ USD… là một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 10 tháng năm 2026, theo Cục Thống kê.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/infographic-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-muoi-va-10-thang-nam-2026-190073.html