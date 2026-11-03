[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng mười và 10 tháng năm 2026

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD sau 10 tháng, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, dòng vốn mới tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi vốn FDI giải ngân cũng đạt mức cao nhất 5 năm qua.