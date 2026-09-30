[Infographic] Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi

Sáng 30/9, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh Ninh Bình về kết quả hoạt động sau sáp nhập và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh…