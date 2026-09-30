[Infographic] Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5-6 tuổi
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực thi hành từ 1/11/2026. Theo Nghị định, Nhà nước ưu tiên đầu tư và bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/infographic-tieu-chuan-cong-nhan-dat-chuan-pho-cap-giao-duc-mam-non-cho-tre-em-tu-5-6-tuoi.html