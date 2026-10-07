(Infographic) Tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

ĐBP - Nhằm phát huy truyền thống, tiềm năng, trí tuệ, sự sáng tạo, tự chủ và khát vọng vươn lên của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2026–2030. Phong trào tập trung xây dựng hình ảnh người phụ nữ có tri thức, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy học tập, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

(Nguồn: Kế hoạch số 57/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2026–2031)