[Infographic] Tiêu chí công nhận khu kinh tế đặc biệt cụ thể ra sao?
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 43 Luật Phát triển đô thị về tiêu chí công nhận xã, phường, đặc khu là khu kinh tế đặc biệt.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-tieu-chi-cong-nhan-khu-kinh-te-dac-biet-cu-the-ra-sao-3d82ccc/