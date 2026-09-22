[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 178-TB/VPTW, ngày 20/9/2026, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

BÔNG MAI