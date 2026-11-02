Infographic | Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026

Nghị quyết được ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, mức thuế suất mới thay thế quy định trước đây tại Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, vốn áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế điều chỉnh thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu. Infographic dưới đây khái quát những nội dung chính của Nghị quyết.