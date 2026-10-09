[Infographic] Thị trường tuần 5-9/10/2026: Áp lực nhóm vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục suy yếu

Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa mạnh với diễn biến tăng giá khá tích cực ở nhóm năng lượng-dầu khí, thủy sản, dệt may, nông nghiệp, cảng-vận tải biển, bán lẻ, hàng không...; trong khi chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm chứng khoán, công nghệ-viễn thông, điện, ngân hàng, bất động sản.

Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch trên HoSE tăng 7,6% so với tuần trước. Khối ngoại gia tăng bán ròng trong tuần này với giá trị bán 13.987 tỷ đồng trên HoSE.