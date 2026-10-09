[Infographic] Thị trường tuần 5-9/10/2026: Áp lực nhóm vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục suy yếu
Thị trường giảm điểm tuần thứ 3 liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Kết tuần giao dịch 5-9/10, VN-Index giảm 0,15% về mức 1.735,09 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.
Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa mạnh với diễn biến tăng giá khá tích cực ở nhóm năng lượng-dầu khí, thủy sản, dệt may, nông nghiệp, cảng-vận tải biển, bán lẻ, hàng không...; trong khi chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm chứng khoán, công nghệ-viễn thông, điện, ngân hàng, bất động sản.
Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch trên HoSE tăng 7,6% so với tuần trước. Khối ngoại gia tăng bán ròng trong tuần này với giá trị bán 13.987 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-thi-truong-tuan-5-9102026-ap-luc-nhom-von-hoa-lon-vn-index-tiep-tuc-suy-yeu-post994125.html