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[Infographic] Thị trường tuần 21-25/9: VN-Index phục hồi phiên cuối tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường chứng khoán tuần 21-25/9 diễn biến khá tiêu cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh, không giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm và chỉ phục hồi trong phiên cuối tuần.

Báo Nhân Dân
2010 liên quanGốc

Kết tuần, VN-Index giảm 1,68% về mức 1.785,11 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa, nghiêng về tiêu cực. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 19,9% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị bán 2.865 tỷ đồng trên HoSE.

DIỆU THU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-thi-truong-tuan-21-259-vn-index-phuc-hoi-phien-cuoi-tuan-khoi-ngoai-tiep-tuc-ban-rong-post991132.html