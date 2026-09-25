[Infographic] Thị trường tuần 21-25/9: VN-Index phục hồi phiên cuối tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Hơn một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, điều dễ nhận thấy ở Điện Biên không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy. Cách chính quyền các cấp tiếp nhận và giải quyết công việc đang có những chuyển biến theo hướng chủ động, sát cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.