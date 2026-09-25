[Infographic] Thị trường tuần 21-25/9: VN-Index phục hồi phiên cuối tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Thị trường chứng khoán tuần 21-25/9 diễn biến khá tiêu cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh, không giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm và chỉ phục hồi trong phiên cuối tuần.
Kết tuần, VN-Index giảm 1,68% về mức 1.785,11 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa, nghiêng về tiêu cực. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 19,9% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị bán 2.865 tỷ đồng trên HoSE.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-thi-truong-tuan-21-259-vn-index-phuc-hoi-phien-cuoi-tuan-khoi-ngoai-tiep-tuc-ban-rong-post991132.html