[Infographic] Tăng cường kiểm soát an toàn bức xạ và bảo vệ môi trường

Những ngày qua, nhiều siêu thị tại châu Âu liên tiếp bị tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh, làm hư hỏng lượng lớn thực phẩm. Việc này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.