[Infographic] - Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID
Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID. Đối với các tài khoản được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực, thời hạn thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2026; riêng tài khoản ngân hàng trước ngày 30/6/2027.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-tai-khoan-giao-dich-dien-tu-thuoc-12-linh-vuc-phai-lien-ket-xac-thuc-voi-vneid-3355392.html