[Infographic] - Tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID

Nhu cầu tuyển dụng gia tăng vào những tháng cuối năm, trong khi các dự án hạ tầng cần lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, đang đặt thị trường lao động trước sức ép mới. Bài toán không chỉ là có đủ người làm việc, mà còn là khả năng cung ứng đúng nhân lực, đúng kỹ năng và đúng thời điểm.