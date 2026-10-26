(Infographic) Sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá học sinh

ĐBP - Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, bảo đảm tính khách quan, công bằng và phù hợp với sự tiến bộ của từng học sinh, Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh tiểu học và trung học. Những nội dung đáng chú ý gồm triển khai học bạ số, tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện; điều chỉnh cách đánh giá đối với học sinh khuyết tật và quy định cụ thể hơn về việc ghi nhận nỗ lực, sự tiến bộ của học sinh.