[Infographic] Quy trình thu hồi giải quyết với phương tiện cũ, hỏng bán cho cơ sở phế liệu

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có ngày làm việc với xã Bình Giã và xã Xuân Sơn để kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2026. Các xã đã đề nghị nhiều giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội cuối năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ.