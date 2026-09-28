[Infographic] - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong báo chí

Người chưa thành niên có những đặc thù về thể chất, tâm lý, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi… nên việc xây dựng và thực hiện các thủ tục tố tụng phù hợp, thân thiện, bảo vệ lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.