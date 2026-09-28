[Infographic] - Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong báo chí
Từ cản trở hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên đến đăng, phát thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xâm phạm đời tư..., nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí được quy định mức xử phạt cụ thể tại Nghị định 367/2026/NĐ-CP, với mức cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/9/2026.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-quy-dinh-moi-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-bao-chi-3353415.html