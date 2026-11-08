[Infographic] - Quy định mới về tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định số 371/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Nghị định làm rõ quy trình tuyển dụng, từ thông báo tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động đến quản lý hồ sơ và trách nhiệm thông báo khi chấm dứt hợp đồng, góp phần bảo đảm việc quản lý lao động được thực hiện thống nhất, chặt chẽ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-quy-dinh-moi-ve-tuyen-dung-lao-dong-viet-nam-lam-viec-cho-to-chuc-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-3357879.html