[Infographic] - Quy định mới về tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Sau 11 năm ngừng sản xuất, thương hiệu rượu Captain Q của Hàn Quốc vừa trở lại thị trường và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn quốc. Đáng chú ý, sức hút của sản phẩm không chỉ đến từ những người tiêu dùng từng gắn bó với thương hiệu mà còn từ giới trẻ, trong đó có nhiều người chưa từng nếm thử loại rượu này.