[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-hoa-ky-vi-hoa-binh-hop-tac-va-phat-trien-ben-vung-post989948.html