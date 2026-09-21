[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Khai mạc ngày 20/9 tại thành phố Joso, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản), Festival Việt Nam Ibaraki 2026 lần thứ nhất không chỉ là ngày hội văn hóa của cộng đồng người Việt, mà còn mở ra một không gian giao lưu mới giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Ibaraki và thành phố Joso.