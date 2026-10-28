[Infographic] Quan điểm chỉ đạo về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế
Năm quan điểm chỉ đạo về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-quan-diem-chi-dao-ve-hoan-thien-he-thong-vi-tri-viec-lam-trong-he-thong-chinh-tri-gan-voi-xay-dung-doi-ngu-can-bo-va-quan-ly-bien-che-post998507.html