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[Infographic] Quan điểm chỉ đạo về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế

Năm quan điểm chỉ đạo về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị.

Báo Nhân Dân
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BÔNG MAI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-quan-diem-chi-dao-ve-hoan-thien-he-thong-vi-tri-viec-lam-trong-he-thong-chinh-tri-gan-voi-xay-dung-doi-ngu-can-bo-va-quan-ly-bien-che-post998507.html