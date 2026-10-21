[Infographic] Phương án điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Sơn

Ngày 21-10, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai các dự án Trường Phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Thàng Tín, Bản Máy và Lao Chải. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đây là các dự án thuộc giai đoạn 2 xây dựng trường PTNT liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.