[Infographic] Phương án Điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng

Thành phố Đà Nẵng đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện chính sách tái định cư, nhằm phục vụ cho việc xây dựng Khu Thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Dự án tái định cư này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.