[Infographic] Phương án Điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16-7-2026 của Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý, UBND thành phố Đồng Nai đã xây dựng Phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-phuong-an-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-giua-thanh-pho-dong-nai-va-tinh-lam-dong-fbb15a2/