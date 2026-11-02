[Infographic] Phê duyệt Chương trình 'Hàng Việt vì người Việt' giai đoạn 2026-2030.

Chương trình đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 14-15%/năm trong giai đoạn 2026-2030, đến năm 2030 đạt khoảng 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng.

Cùng với mở rộng quy mô thị trường, tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước được đặt mục tiêu đạt hơn 80%; tại các kênh thương mại truyền thống đạt hơn 60%. Tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt Nam trong một số ngành sản xuất phấn đấu đạt bình quân 65-75% tổng nhu cầu thị trường nội địa; doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt tăng bình quân 12-15%/năm.

Các mục tiêu cũng tập trung vào mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Theo đó, hơn 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; phấn đấu 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối cung - cầu hàng Việt theo ngành hàng ưu tiên hằng năm; tổ chức “Tuần lễ hàng Việt vì người Việt” định kỳ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng nông thôn. Ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và công bố trên Nền tảng số hàng Việt Nam; tối thiểu 100 doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu tiên phong.