[Infographic] Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình
Quyết định số 438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định quan điểm phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh quốc gia.
Dưới đây là các quan điểm đề ra trong chiến lược:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-phat-trien-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-vi-muc-dich-hoa-binh-75d5823/