[Infographic] Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ ngày 1/1/2027, các bệnh viện công lập và tư nhân trên cả nước không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Khi đó, ngoài thông số thiết bị, khả năng kết nối dữ liệu, người vận hành và phương án bảo trì phải được tính ngay từ khâu lựa chọn. Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, chỉ ba tháng sau mốc này, tạo không gian để cơ sở y tế đối chiếu giải pháp với thực tế vận hành trước khi đầu tư.