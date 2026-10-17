[Infographic] Phân loại hoạt động đầu tư kinh doanh của đảng viên

Quy định số 224 thể hiện bước đổi mới quan trọng trong tư duy và phương thức quản lý đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, từ quy định giới hạn chung sang xác lập rõ quyền, giới hạn và trách nhiệm theo từng nhóm; khuyến khích phát huy nguồn lực hợp pháp của đảng viên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích và việc sử dụng quyền lực công, nguồn lực công.

Quy định gồm 3 chương với 14 điều, thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28-8-2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Điều 4 của Quy định số 224 đã phân loại hoạt động đầu tư kinh doanh thành 4 loại.