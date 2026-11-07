[Infographic] Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Campuchia. Trong đó tập trung các khu vực, địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu đến tháng 5-2027 hoàn thành chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định; góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202611/infographic-phan-dau-hoan-thanh-chi-tieu-chien-dich-500-ngay-dem-tim-kiem-quy-tap-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-4dc6d73/